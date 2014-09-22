Якщо Путін не зробить помилок, його режим може протриматися ще 20 років - Ходорковський

Про це заявив колишній глава ЮКОСа Михайло Ходорковський в інтерв'ю іспанській газеті El Pais, на яку посилається "Сегодня".

"У мене є надія, що Путін припуститься якоїсь помилки, тому що всі авторитарні режими зазнають краху внаслідок помилок", - сказав він.

Ходорковський зазначив, що "цього не може відбутися в найближчі десять років, ні навіть у двадцять".

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Відповідаючи на питання, як довго може зберігатися нинішня політична система, екс-глава ЮКОСа відповів: "Я - песиміст. Між двома роками - якщо зробить помилки - і двадцятьма".

Раніше Михайло Ходорковський заявив, що розглядає для себе можливість стати президентом Росії, "якщо це буде потрібно для подолання кризової ситуації".