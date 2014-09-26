Тарута про Донбас: Це той випадок, коли поганий мир не краще за війну

Донецький губернатор Сергій Тарута вважає, що досягнуті домовленості про перемир'я на Донбасі мають безліч вад і не змінюють ситуацію на краще, пише "Українська правда".

За словами Тарути, у Мінських домовленостях, а також у прийнятих Верховною Радою законах про особливий режим самоврядування на Донбасі та амністії є безліч недопрацювань.

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"Але найголовніше – у сторін очевидно немає узгодженого бачення майбутнього Донбасу, що і є на сьогоднішній день ключовим приводом для критики процесу мирного врегулювання. І це той випадок, коли поганий мир не краще за (якщо не гірше) війну", – заявив він.

"При цьому сценарії громадянам України буде важко пояснити – за що стільки місяців гинули найкращі сини нашої батьківщини, а держава несла колосальні витрати на АТО", - додав губернатор.

Тарута також вважає, що можлива легітимізація бойовиків на Донбасі через процедуру місцевих виборів, а також прецедент щодо "особливого статусу" стане приводом для розгоряння сепаратистських настроїв в інших областях України.