Умови перемир'я на Донбасі повинні виконуватися з сьогоднішнього дня

Виконання умов підписаного вчора у Мінську меморандуму про відведення військ і створення буферної зони на сході має розпочатися вже сьогодні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий, відповідаючи на запитання журналістів.

"Відповідно до тексту меморандуму, створення так званої 15-кілометрової буферної зони кожна зі сторін має почати з сьогоднішнього дня. Дотримання виконання умов меморандуму буде контролювати ОБСЄ, яка є третьою стороною", - сказав Польовий.

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Довідка УНІАН. 5 вересня в Мінську на зустрічі Тристоронньої контактної групи було підписано попередній протокол до угоди про припинення вогню на Донбасі.

Пізніше того ж дня президент України Петро Порошенко віддав наказ начальникові Генерального штабу Збройних сил припинити вогонь у зоні АТО з 18.00.

Проте терористи і російська армія порушують перемир'я.

Учора, 19 вересня, у Мінську учасники Тристоронньої контактної групи узгодили 9 параметрів перемир'я на Донбасі, серед яких припинення застосування зброї, зупинення підрозділів і військових формувань сторін на лінії зіткнення, протягом доби з моменту ухвалення цього меморандуму відведення засобів ураження калібром більш як 100 міліметрів від лінії зіткнення на відстані не менш як 15 кілометрів з кожного боку, зокрема з населених пунктів, що дає можливість створити зону припинення застосування зброї шириною не менш як 30 кілометрів — зони безпеки.