Коломойський вважає, що Держказначейство має бути ліквідоване

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Дніпропетровську, передає кореспондент УНІАН.

За його словами, на рахунках Держказначейства фактично заморожені 2,5 млрд грн, зароблених Дніпропетровською областю .

Читайте такожКоломойський розповів, що змусило сісти за стіл переговорів сторони конфлікту на Донбасі «На сьогоднішній день кошти нашої області, наших райцентрів і міст, що знаходяться на рахунках Держказначейства - там близько 2,5 млрд грн, але дістатися до них ми не можемо - вони заморожені. Децентралізація стосується ліквідації цього казначейського монстра, який може бути керованим і некерованим в залежності від того, хто посяде місце головного скарбника або міністра фінансів», - зазначив Коломойський.

Він також заявив, що центральна влада України не поспішає проводити децентралізацію, побоюючись втратити можливість управляти фінансовими потоками, що надходять до Києва з усіх регіонів країни.