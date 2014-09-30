ОБСЄ запевняє, що не припиняла свою роботу в Луганській області

Про це сьогодні на прес-конференції в Дніпропетровську повідомив прес-аташе Спеціальної мониторингової місії ОБСЄ (Київ), Майкл Бочурків, передає кореспондент УНІАН.

«Сьогодні в ЗМІ з`явилася інформація про те, що губернатор Луганської області Геннадій Москаль констатує самоусунення місії в області. Це не так, спостерігачі, як і раніше, працюють у регіоні. Це видно у звітах, які щодня з`являються на сайті www.osce.org. Але, у зв`язку з тим, що в Луганську і прилеглих територіях дуже складна гуманітарна ситуація і деякі спостерігачі ОБСЄ не захищені належним чином, кількість співробітників нашої місії змінилася», - сказав він.

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