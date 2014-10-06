Одного зі зниклих в Криму татар знайшли мертвим

Як повідомляє Крым.Реалии, тіло хлопця знайшли у занедбаному санаторії в Євпаторії.

Тіло Асанова доставили в місцевий морг. Похорон відбудеться завтра в Саках.

Як повідомлялося раніше, Едем Асанов зник 29 вересня. В цей день його бачили в першій половині дня, на автостанції в Євпаторії.

Читайте такожДжемілєв: Росія хоче вигнати кримських татар з окупованого півостроваСестра хлопця стверджує, що Едем спокійна й неконфліктна людина, він не був політично активним і якихось різких висловлюваннях у соціальних мережах теж не робив.

До цього повідомлялося про те, що 27 вересня в селі Сари-Су Білогірського району невідомі викрали двох хлопців Ісляма Джеппарова і Джевдета Іслямова, які до цих пір не знайдені

Національний лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв в залі сесійних засідань Парламентської асамблеї Ради Європи розповів європейським парламентарям, що за час окупації Криму Росією безслідно зникли 18 представників кримськотатарського народу.

За словами Мустафи Джемілєва, кримськотатарське населення зазнає жорсткого тиску з боку окупаційних властей Криму, багато татар заарештовані без жодних правових підстав.