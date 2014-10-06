«Опозиційний блок» принесе реінкарнацію влади Януковича - екс-регіонал

Народний депутат України Віталій Грушевський вважає, що партія «Опозиційний блок» принесе реінкарнацію влади екс-президента України Віктора Януковича.

Про це він заявив під час прес-конференції в УНІАН.

«Сьогодні виборча кампанія вже у розпалі і ми бачимо, що «Опозиційний блок» - це колишні очільники уряду Януковича… Глава Адміністрації, замглави Адміністрації Януковича – вже вилаштувалися в ряди: хто першим, хто п’ятим номером, хто сьомим, тринадцятим номером, - стоять у черзі по довіру людей», - сказав Грушевський.

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Він зазначив, що «Опозиційний блок» використовує гасло «мир та стабільність». Водночас, депутат висловив переконання, що ««Опозиційний блок» не принесе ні мир, ні стабільність».

«Він принесе реінкарнацію влади Януковича. Тому всі виборці повинні ретельно придивлятися, хто знаходиться в лавах цього політичного блоку», - наголосив Грушевський.