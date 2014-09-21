"Опозиційний блок" оприлюднив першу десятку виборчого списку

Як повідомляється на сторінці партії в соцмережі, "Опозиційний блок" очолив колишній віце-прем'єр Юрій Бойко.

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У першу десятку також увійшли колишній віце-прем'єр Олександр Вілкул, екс-голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло Добкін, президент Всеукраїнського єврейського конгресу, голова партії ВО "Центр" Вадим Рабинович, голова виконкому Партії розвитку України Сергій Ларін, колишній генеральний директор "Азовсталі" Олексій Білий, депутат Верховної Ради Нестор Шуфрич, лідер партії "Україна - Вперед!" Наталія Королевська, голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Тетяна Бахтєєва, перший заступник голови національного комітету Партії розвитку України Микола Скорик.

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Юрій Бойко заявив про готовність партії відстоювати інтереси всіх українців, незалежно від регіону їх проживання. При цьому "Опозиційний блок" виступає за надання російській та іншим регіональним мовам офіційного статусу, сказав він.