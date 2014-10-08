Бойовики стягують сили до міста Щастя - ЗМІ
01:08, 08 жовтня 2014Політика
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Батальйон бойовиків "Витязь" був передислокований.
REUTERS
"Витязь" базувався на території міста Краснодон і виконував функції спецкомендатури. Бойовики патрулювали території та здійснювали внутрішні зачистки, повідомляє Інформатор.
За даними видання, угруповання бойовиків на чолі з лідером з позивним "Маджахед" поміняло місце дислокації 5 жовтня о 23:00. Загін терористів у складі близько 200 осіб виїхав з Краснодона в напрямку Луганська. Згідно з повідомленнями місцевих жителів, в розмовах бойовики говорили, що їдуть в бік міста Щастя.
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Як відомо, 5 жовтня бойовики обстріляли місто Щастя. Терористи ведуть вогонь по місту з території селища Весела гора.
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