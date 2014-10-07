Бойовики ігнорують перемир’я – СБУ

Він зазначив, що СБУ щодня заарештовує диверсійні групи бойовиків, які намагаються поширити свою діяльність за межі АТО.

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«Зараз бойовики намагаються дестабілізувати ситуацію навколо, залякати мирне населення там, де вони знаходяться на Луганщині та Донеччині, і намагаються виправдати власні злочини, щоб показати, що не вони розстрілювали людей. Тобто вони відверто ігнорують зусилля України, міжнародного співтовариства, ОБСЄ та власне Росії, яка під тиском міжнародного співтовариства була змушена приєднатися до мирного плану»,- зазначив Наливайченко.