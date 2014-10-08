СБУ: Курченко отримав російське громадянство

Голова наглядової ради групи "СЕПЕК" Сергій Курченко, щодо якого українські правоохоронці порушили ряд кримінальних справ, отримав громадянство Російської Федерації.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

«У даний час правоохоронними органами вживаються заходи щодо затримання Курченка, який перебуває в міжнародному розшуку. За наявними даними, він переховується в Росії, де в порушення українського законодавства отримав громадянство Російської Федерації», - зазначають у повідомленні.

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Нагдаємо, Служба безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою України в рамках кримінального провадження від 11.03.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст. 190, ч.5 ст. 191, ч.2 ст.205, ч.І ст. 255, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366 Кримінального кодексу України, здійснюють розслідування та документування протиправної діяльності групи компаній, підконтрольних головному фінансисту "сім'ї" Віктора Януковича - Курченку.

Слідство встановило, що Сергій Курченко створив і безпосередньо здійснював керівництво злочинною організацією, діяльність якої завдала збитків державі в нафтогазовій і банківський сферах на загальну суму близько 5 млрд гривень.