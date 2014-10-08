Екс-ректор Мельник втік від #TrashBucketСhallenge

Після перерви у засіданні суд над колишнім ректором Національного університету державної податкової служби та екс-членом Партії регіонів продовжив розгляд кримінальної справи, повідомляє Радіо Свобода.

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Суд затримався через те, що підозрюваному раптово стало зле. Про це повідомив журналістам адвокат Петра Мельника. Водночас захисникові не відомо коли саме Мельнику стало погано, однак він зауважив, що екс-ректору «не 15 років, а тому стан здоров'я може змінюватися кожного дня».

На зустріч до Мельника під будівлю суду активісти принесли два смітники із наміром влаштувати йому так званий #TrashBucketСhallenge. Однак прибуття колишнього «регіонала» не дочекалися. Акція організовано згорнулась, після чого людей за три квартали від суду посадили в два автобуси. Тим часом Мельник зайшов до зали суди, уникнувши і журналістів, і активістів.

Петро Мельник після судового засідання вийшов поспілкуватись з представнками преси. На питання журналіста про самопочуття Петро Мельник з посмішкою відповів «Супер! Нормально! Не дочекаєтесь! Я здоровий як бик зараз». На питання, чи був Мельник в лікарні він відповів: «Я – в лікарні? Сьогодні? Навіщо?»