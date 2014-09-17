Ірпінці пікетували будинок "одіозного ректора" Мельника, вимагаючи не йти у мери міста (фото)

Мешканці Ірпеня пікетували маєток екс-ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника, який перебуває під слідством за хабарництво, вимагаючи від нього відмовитись від балотування на посаду мера міста.

Як повідомили УНІАН активісти акції, в пікетуванні, що відбувалося під маєтком Мельника в селі Дмитрівка Києво-Святошинського району, брали участь близько 100 осіб.

Читайте такожЗ будинку скандального ректора Мельника раптово зникли документи його захисту - ЗМІ

Для того, щоб “достукатись до Мельника”, активісти принесли низку плакатів, на яких було написано: “Не боявся красти - не бійся відповідати”, “Мельник - Ірпінь проти тебе”. “Ірпеню не потрібен мер-крадій” тощо.

Як повідомлялося, екс-мер Ірпеня «регіонал» Володимир Скаржинський 25 лютого цього року під тиском громади написав заяву про складання своїх повноважень.

У червні Верховна Рада ухвалила рішення про проведення 26 жовтня позачергових виборів мера Ірпеня на Київщині.