Замість Порошенка на саміт СНД може відправитися український посол
16:27, 09 жовтня 2014Політика
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Клімкін пообіцяв вирішити це питання до завтрашнього дня.
Україну в Мінську можуть представити на рівні посла / cis.minsk.by
Україна на саміті СНД, який відбудеться 10 жовтня у Мінську, швидше за все, буде представлена на рівні посла в Білорусі.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це журналістам сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
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«Скоріш за все, це буде наш посол у Мінську (Михайло Єжель – УНІАН). Він формально візьме участь у цьому засіданні, але значною мірою це логістичне питання буде вирішене до завтра», - зазначив міністр.
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