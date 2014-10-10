В Криму не залишилося українських шкіл - "міністр освіти"

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на "міністра освіти" окупаційної влади Наталю Гончарову.

За її словами, попит на викладання українською мовою у кримських школах різко падає.

"Батьківський попит, тому що тільки батьки можуть визначити мову навчання для своєї дитини, на українську мову різко скорочується. Йде тенденція на скорочення, і тут це право батьків", - сказала Гончарова.

Так, за її словами, на сьогодні в республіці не залишилося шкіл повністю з українською мовою навчання, а українські класи залишилися тільки в 20 школах.

Читайте такожУкраїна повідомила ОБСЄ про погіршення становища нацменшин в окупованому Криму"У нас є в 20 школах класи з українською мовою навчання, де всі предмети ведуться українською мовою", - підкреслила міністр.

Як відомо, Росія проводить на окупованій території політику тотальної русифікації. Окупанти законодавчо заборонили українським і кримськотатарським школярам одержати повну середню освіту рідною мовою.

Кримськотатарські активісти повідомляють також про переслідування школярів, які розмовляють не російською.