"Новий порядок": україномовних школярів у Криму позбавили права на закінчену середню освіту

У школи повернеться забута в Україні п’ятибальна система оцінювання, і водночас зі шкільної програми зникло вивчення української мови, зазнає утисків освітній процес кримськотатарською, повідомляє сайт Крим.Реалії.

На офіційному рівні всі три мови – російська, українська та кримськотатарська – визнані державними та захищаються так званою «Конституцією» Криму.

При цьому єдина в Криму українська школа-гімназія незабаром остаточно втратить свій статус – її перейменують. Мовну ознаку цей навчальний заклад, який створювали у Сімферополі як школу з українською мовою навчання, втратив одразу після анексії півострова: все почалося зі зміни директора, а потім взяли чіткий курс на переорієнтацію школи на російську мову навчання. Вже 1 вересня тут почали свою роботу дев’ять класів з українською мовою навчання та 31 російськомовний клас.

Читайте такожКримські школи скасували навчання українською мовою в початкових класах«Міністр» освіти так званого «уряду» Криму Наталя Гончарова каже, що її відомство діє винятково за волею батьків учнів. За її твердженням, батьки нібито самі обирають російську мову для своїх дітей.

«У нас немає заяв від батьків, які б хотіли обрати перший клас для своєї дитини як клас з українською мовою навчання. Формування першого класу базується лише на підставі заяв батьків. У десятих-одинадцятих класах, згідно із законом про освіту, державною мовою навчання визнано російську мову. Тому десяті – одинадцяті класи можуть бути лише класами з російською мовою навчання», – заявила «міністр» освіти Криму.

Таким чином, українські та кримськотатарські школярі втратили можливість отримати повну середню освіту рідною мовою.

Читайте такожОмбудсмен звинувачує Росію в етнічній дискримінаціїДо анексії в Криму працювало 7 українських, 15 кримськотатарських та майже 600 російськомовних шкіл. З початку цього навчального року зі шкільної програми вилучили уроки української мови, а вчителів її ще влітку скоротили або терміново перепрофілювали на інші предмети.

Голова асоціації кримськотатарських працівників освіти «Мааріфчі»Сафуре Каджаметова розповіла про те, що ситуація у галузі є загрозливою і для кримськотатарської мови. В старших класах навіть у національних школах вивчення рідної мови тепер заборонено. А в решті шкіл вивчення кримськотатарської переведено у статус факультативної, тобто зведено до рівня позакласних гуртків. При цьому вчителі не матимуть права навіть ставити оцінки, аби заохочувати учнів.