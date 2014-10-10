Держапарат пройде люстрацію протягом 2-3 років - Мін'юст

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції Павло Петренко на сьогоднішньому засіданні уряду.

“За нашими прогнозами, згідно з нормами цього закону, протягом двох-трьох років буде проведена повна перевірка всього державного апарату. Основний принцип, прописаний в законі, полягає в тому, що першочергово проходять перевірку центральні органи виконавчої влади, на другому етапі проходять перевірку обласні територіальні органи державної виконавчої влади, і на останньому етапі проходять перевірки органи державної виконавчої влади на рівні районів і міст”, - сказав Петренко.

Читайте такожЛюстрація в розвідці ще не починалась - СмєшкоВін підкреслив, що це є правильний підхід, тому що “очищення повинно починатися з голови”.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про очищення влади», ухвалений Верховною Радою 16 вересня.

Закон визначає правові та організаційні засади проведення перевірки державних службовців та прирівняних до них осіб, посадових осіб органів місцевого самоврядування «з метою відновлення довіри до влади та створення умов для побудови нової системи органів влади у відповідності до європейських стандартів».