Порошенко звільнив Таруту та призначив головою ДонОДА Кіхтенка

Про це УНІАН повідомив прес-секретар Президента Святослав Цеголко.

«Президент у Краматорську подякував Сергію Таруті і представив нового голову ОДА Олександра Кіхтенка», - сказав Цеголко.

Раніше про звільнення Тарути та призначенння Кіхтенка повідомляли джерела в Донецькій ОДА.

Прикметно, що за однією з версій, причиною звільнення Тарути стало його звернення до Путіна на день народження.

Пізніше стало відомо, що Президент України Петро Порошенко підписав відповідний указ.

Указ глави держави № 778/2014 опублікований на президентському сайті.

"Призначити Кіхтенка Олександра Тимофійовича головою Донецької обласної державної адміністрації", - йдеться в документі.

Попереднім указом № 777/2014 Порошенко звільнив з цієї посади Сергія Таруту.

Як повідомили в прес-службі глави держави, Порошенко під час робочої поїздки до Донецької області представив нового голову ОДА - генерала армії Олександра Кіхтенка.

Президент подякував Таруті за роботу на посаді голови Донецької обласної державної адміністрації.