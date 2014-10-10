ЗМІ: Порошенко призначив головою ДонОДА Кіхтенка

Про це РБК-Україна повідомили в Донецькій ОДА.

"Ми думаємо, що регулярна критика (з боку Тарути на адресу Порошенка, - ред.) зіграла свою роль. Особливо критика 12 пунктів мирного плану Президента. Можливо, привітання Путіну теж якось вплинуло. Кремль був в люті, як нам повідомили", - розповіли в Донода.

Нагадаємо, в Адміністрації Президента України розглядали кандидатуру генерала Олександра Кіхтенка на посаду голови Донецької обласної державної адміністрації замість Сергія Тарути.

Кіхтенко йде першим номером у партії "Сила і честь", голова якої Ігор Смешко напередодні був призначений радником Президента, головою новоствореного Комітету з питань розвідки при Президентові України.

Читайте такожЗМІ: Новим головою Донецької ОДА може стати генерал Кіхтенко

Кіхтенко в 2001 р. став першим заступником командувача Внутрішніми військами України, начальником штабу Внутрішніх військ. З лютого 2005 р. - командувач Внутрішніми військами України, генерал-полковник (березень 2006 року). Військове звання генерал армії Кіхтенко було присвоєно указом Президента Віктора Ющенка від 23 серпня 2008 р.

8 жовтня 2014 р. про наміри змінити губернатора Донецької області заявив радник Президента України Юрій Луценко.

Зазначимо також, що Тарута зараз балотується кандидатом у депутати Верховної Ради як самовисуванець.