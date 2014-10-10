Порошенко звільнив Таруту через звернення до Путіна в день його народження - ЗМІ

Як пише ZN.UA з посиланням на джерело в Адміністрації президента, звернення Тарути до Путіна в день його народження остаточно зіпсувало відносини губернатора з президентом України Петром Порошенком.

"Впевнений - ви запам'ятаєте цей рік. За цей час територія вашої країни як би збільшилася, а моєї - ніби зменшилася. Це сталося через братовбивчу війну, яка вилилася в море горя, сліз і болю. На жаль, вдалося посварити братні народи, вбити клин ворожнечі між сусідами, зламати сім'ї. Ми в страшному сні не могли уявити той жах, який пережили. Але ми не злякалися. Ми змушені були захищатися і захищаємося зараз. Ми стоїмо за свій дім і право визначати свою долю і майбутнє", - написав Тарута президентові РФ.

Читайте такожЗМІ: Порошенко призначив головою ДонОДА Кіхтенка На думку українського керівництва, звернення Тарути до президента РФ виходить за рамки системи субординації, повідомило нам джерело в АП. І це могло ускладнити атмосферу на майбутніх переговорах Порошенка з Путіним.

Ці побоювання Порошенко не були марними, оскільки, своє роздратування у зв'язку з "привітанням" висловила і російська сторона.

Між тим, для самого Тарути рішення про його звільнення стало несподіванкою.

Нагадаємо, про те, що Таруту звільнили з посади голови Донецької ОДА стало відомо сьогодні.