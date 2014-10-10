Порошенко прибув до Сєверодонецька (фото)

Про це повідомила Адміністрація президента в Twitter.

Зустріч в Сіверськодонецьку з адміністративно-господарським активом Луганської області pic.twitter.com/qdP6KtPbcB — Петро Порошенко (@poroshenko) October 10, 2014

"Глава держави прибув до Сєверодонецька, де проведе нараду з адміністративно-господарським активом Луганської області", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Порошенко перебуває з робочою поїздкою на Донбасі, в рамках якої, зокрема, він проінспектував фортифікаційні укріплення за 32 км від Донецька. Також у Краматорську Порошенко представив нового голову Донецької ОДА Олександра Кіхтенка.