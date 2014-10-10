Порошенко прибув до Сєверодонецька (фото)

18:19, 10 жовтня 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко прибув до Сєверодонецька, де проведе нараду з адміністративно-господарським активом Луганської області.

Порошенко приїхав до Фото УНИАН

Про це повідомила Адміністрація президента в Twitter.

"Глава держави прибув до Сєверодонецька, де проведе нараду з адміністративно-господарським активом Луганської області", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Порошенко перебуває з робочою поїздкою на Донбасі, в рамках якої, зокрема, він проінспектував фортифікаційні укріплення за 32 км від Донецька. Також у Краматорську Порошенко представив нового голову Донецької ОДА Олександра Кіхтенка.

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