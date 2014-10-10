Після візиту на Донбас Порошенко зібрався до Харкова
17:50, 10 жовтня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко завтра, 11 жовтня, відвідає із робочим візитом Харків.
Порошенко відразу після Донбасу відвідає Харків / facebook.com/petroporoshenko
Про це кореспонденту УНІАН повідомило поінформоване джерело.
Очікується, що Порошенко відвідає завод ім. Малишева, який спеціалізується на виготовленні сучасної бронетехніки, Харківський університет повітряних сил ім. Кожедуба, а також виступить у Палаці студентів Національної юридичної академії ім. Я.Мудрого.
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Також планується, що після завершенню виступу в юракадемії, президент проведе брифінг для ЗМІ.
Раніше повідомлялося, що Порошенко перевіряє окопи за 32 км від Донецька.
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