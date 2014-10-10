Після візиту на Донбас Порошенко зібрався до Харкова

Про це кореспонденту УНІАН повідомило поінформоване джерело.

Очікується, що Порошенко відвідає завод ім. Малишева, який спеціалізується на виготовленні сучасної бронетехніки, Харківський університет повітряних сил ім. Кожедуба, а також виступить у Палаці студентів Національної юридичної академії ім. Я.Мудрого.

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Також планується, що після завершенню виступу в юракадемії, президент проведе брифінг для ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що Порошенко перевіряє окопи за 32 км від Донецька.