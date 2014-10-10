Після візиту на Донбас Порошенко зібрався до Харкова

17:50, 10 жовтня 2014
Політика
0 0

Президент України Петро Порошенко завтра, 11 жовтня, відвідає із робочим візитом Харків.

facebook.com/petroporoshenko

Про це кореспонденту УНІАН повідомило поінформоване джерело.

Очікується, що Порошенко відвідає завод ім. Малишева, який спеціалізується на виготовленні сучасної бронетехніки, Харківський університет повітряних сил ім. Кожедуба, а також виступить у Палаці студентів Національної юридичної академії ім. Я.Мудрого.

Читайте такожПорошенко звільнив Таруту та призначив головою ДонОДА Кіхтенка

Також планується, що після завершенню виступу в юракадемії, президент проведе брифінг для ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що Порошенко перевіряє окопи за 32 км від Донецька.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter