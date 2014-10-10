ООН: За тиждень на Донбасі загинули 55 людей

Як говориться в доповіді Управління з координації гуманітарних питань ООН, за даними на 8 жовтня, на Україні загинуло 3 тисячі 682 людини, включаючи 298 пасажирів збитого малайзійського Boeing. Поранено 8 тисяч 871 людина, повідомляє Росбалт.

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В ООН також вказали на зростання числа внутрішньо переміщених осіб - з 379 тис до 402 тис. Число біженців не змінилося і складає 427 тис, більшість з яких сховалися на території Росії. У районах, порушених бойовими діями, продовжують перебувати близько 5,1 млн осіб, повідомили в УКГП.