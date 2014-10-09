ООН: Бойовики били полонених жінок і волонтерів, виривали їм нігті і гасили об них недопалки

Як наголошується в доповіді Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН), 26 серпня бойовики ДНР добу утримували в полоні українську активістку з міста Ясинувата.

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Вона піддавалася побиттю, їй погрожували зґвалтуванням та вбивством. Потім її змусили вийти на вулицю, загорнуту в український прапор з табличкою "вона вбиває наших дітей". При цьому люди плювали їй в обличчя, штовхали і били її палицями, повідомляє Росбалт.

Крім того, в ООН повідомляють про ще одну полонянку бойовиків, викраденої в той же час. Жінку звинуватили в тому, що вона працювала коригувальником для артилерії української армії. Її жорстоко били, стріляли біля вух, а також змушували витягувати руку в нацистському вітанні і кричати "зіг хайль". Жінці також погрожували зґвалтуванням і прикували наручниками до батареї на кілька днів.

У доповіді ООН також наводяться дані про волонтерів, викрадених під час доставки гуманітарної допомоги. Бойовики утримували їх в полоні більше 20 днів. В цей час їх били кийками, прикладами і бейсбольними бітами, про їхні носи гасили недопалки, їм видирали нігті. Їм майже не давали їжі і відмовляли в медичній допомозі. Одного з волонтерів відвезли в ліс і наказали копати собі могилу. Він відмовився, після чого його стали бити по голові і зламали ніс. Всі ці люди згодом вийшли на свободу.

В ООН також зазначають, що піддався тортурам і кримський режисер Олег Сенцов. Він був затриманий в Криму за звинуваченням у тероризмі. Сам Сенцов розповів про те, що йому на голову одягали поліетиленовий пакет, душили до непритомного стану, били руками і кийком, знімали штани разом з трусами, били по сідницях і погрожували зґвалтуванням кийком, а також вбивством.

У доповіді ООН зазначається, що з середини квітня по 6 жовтня в результаті конфлікту на Україні загинуло понад 3600 осіб, понад 8700 отримали поранення. В ООН відзначають, що деякі люди могли загинути до оголошення перемир'я на Україні 5 вересня, проте дані про загиблих були зареєстровані тільки зараз.

У міністерстві закордонних справ України вважають оприлюднену доповідь об'єктивною. "Доповідь, як і попередні документи, підготовлені моніторинговою місією ООН з прав людини, певною мірою об'єктивно оцінює загальну ситуацію в Україні і дає широку картину подій", - йдеться в поширеному в середу коментарі МЗС.

У Києві відзначили, що "заслуговує на позитивну оцінку значний обсяг роботи, проведений місією по збору та аналізі фактів у галузі прав людини в нашій країні, особливо в Донецькій і Луганській областях".

Українська сторона висловила готовність і надалі розвивати і поглиблювати взаємодію з управлінням Верховного комісара ООН з прав людини.