ОБСЄ побачила зниження рівня насильства в Донбасі

Про це йдеться у звіті місії, опублікованому сьогодні, 10 жовтня, пише ZN.UA.

"Спостерігачі відзначили зниження рівня насильства в Донецьку протягом звітного періоду", - йдеться у звіті.

При цьому, повідомляється, що представники ОБСЄ стали свідками наслідків обстрілу, який стався напередодні. Власник великого магазину на півночі Донецька і ряд інших співрозмовників розповіли спостерігачам, що в результаті обстрілу магазину напередодні ввечері отримали поранення дев'ять осіб.

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Крім того, спостерігачі зафіксували залишки снаряду БМ-21 "Град" приблизно в 300 м від магазину.

Нагадаємо, вчора місія ООН в Україні з прав людини опубликковала доповідь , в якому зафіксовані випадки застосування тортур і знущань над ув'язненими з боку бойовиків терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

Крім того, повідомлялося, що в ООН назвали оприлюднені українською владою дані про кількість загиблих і постраждалих в боях в Донбасі українських військових "неточними і суперечливими".