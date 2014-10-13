Тягнибок сподівається, що завтра в Україні заборонять комуністичну ідеологію

Народний депутат переконаний, що комуністичне минуле гальмувало більшість демократичних процесів в Україні.

Нагадаємо, що 14 жовтня під час пленарного засідання Верховної Ради України відбудеться розгляд законопроекту №3530 «Про заборону комуністичної ідеології в Україні”, розробленого депутатами від ВО «Свобода» Олегом Тягнибоком і Андрієм Мохником. Проект закону передбачає визнання Комуністичної партії України злочинною організацією, заборону комуністичної символіки і пропаганди, а також декомунізацію України та подолання наслідків комуністичної окупації.

Також парламент розглядатиме законопроект про визнання ОУН-УПА борцями за незалежність України.

«Майже сто років українці жили в умовах жорстокого тоталітарного режиму, який ненавидів все українське. Кривавий терор, репресії, депортації і пограбування мирного населення – це ті засоби, які застосовували комуністичні ватажки, щоб знищити українську націю. Наша сьогоднішня економіка й досі багато в чому спирається на планово-корупційні схеми совєтського режиму, який протягом чверті століття після смерті СРСР не дає Україні розвиватися», - зазначив Тягнибок.

На думку політика, комуністична ідеологія в Україні повинна бути прирівняна до нацистської і заборонена, а її злочинам потрібно дати відповідну правову оцінку.

«Немає ніякої різниці між комунізмом і нацизмом. Саме змова комуністичного і нацистського режимів стали причиною найкровопролитнішої війни в історії людства. Пам’ятники Леніну, старі радянські назви міст, вулиць і площ – це ті кайдани, які 23 роки тягнули нас у минуле. Я щасливий з того, що по всій Україні люди це вже зрозуміли і скидають ці опудала кривавого тирана самостійно. Але таке ж рішення повинно бути прийнято на державному рівні», - сказав Тягнибок.

Лідер «Свободи» також зазначив, що 14 жовтня націоналісти проведуть в Києві традиційний марш УПА, який цього разу пройде не ввечері, а зранку з Майдану незалежності до Верховної Ради.

«Ми прийдемо до стін парламенту, аби підтримати народних депутатів Україні в їхньому позитивному визнанні ОУН-УПА. За інформацією спецслужб, цього дня можуть бути провокації, в тому числі, з боку Москви. Ми посилили заходи безпеки і звертаємося до киян – не тільки взяти участі у марші, але й унеможливити будь-які провокації зі сторони ворога», – заявив Тягнибок.