Гройсман: децентралізація влади розпочнеться 1 січня 2015 року

Пакет законопроектів щодо реформування системи місцевого самоврядування і децентралізації влади повинен бути прийнятий новим парламентом, заявив віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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"226 голосів у парламенті нам потрібно для того, щоб цей проект закону був прийнятий. На даний момент ми не бачимо, що ці закони будуть проголосовані, наприклад, завтра. Якщо це не буде проголосовано цим парламентом, це обов'язково буде проголосовано новим парламентом", - сказав Володимир Гройсман.

"Ми розуміємо, що реформи повинні бути розпочаті з 1 січня 2015 року", - додав він.

Віце-прем'єр також підкреслив, що реформа місцевого самоврядування, а також передача повноважень та фінансових ресурсів на місця поряд з антикорупційними заходами дозволять значно прискорити розвиток регіонів України і країни в цілому.

Як повідомляв УНІАН, у березні уряд представив концепцію змін щодо децентралізації влади та розширення повноважень місцевого самоврядування.