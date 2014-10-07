Рада попередньо погодила створення Національного антикорупційного бюро

Про це повідомив президент України Петро Порошенко у Twitter.

«ВР прийняла проект закону про систему спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції в першому читанні», - написав він.

Читайте такожПорошенко: Парламент сьогодні має ухвалити пакет антикорупційних законівЯк передає кореспондент УНІАН, за президентський проект закону про систему спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції (№5085) проголосували 278 народних депутатів із 284, зареєстрованих у сесійній залі.

Крім того, депутати підтримали пропозицію щодо підготовки законопроекту до розгляду у другому читанні вже 14 жовтня.

Згідно із законопроектом, систему спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції становитимуть органи прокуратури, Національне антикорупційне бюро України, спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України.

Координацію діяльності спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, а також нагляд за додержанням ними законів відповідно до пункту 3 статті 121 Конституції України здійснює Генеральний прокурор України та уповноважені ним прокурори.

Національне бюро утворюється президентом України відповідно до цього та інших законів України. Основними принципами діяльності Національного бюро є: повага та дотримання прав і свобод людини і громадянина; законність; безсторонність та справедливість; незалежність Національного бюро та його працівників; підконтрольність і підзвітність суспільству та визначеним законом державним органам; відкритість для демократичного цивільного контролю; політична нейтральність і позапартійність; єдиноначальність; взаємодія з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян.

Національне бюро, зокрема, здійснює оперативно-розшукові заходи з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності; здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності; проводить відповідно до закону перевірку на доброчесність осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Верховна Рада не підтримала в першому читанні президентський проект Закону про систему спеціально уповноважених суб`єктів у сфері протидії корупції (№5085).

Депутати включили законопроект до порядку денного лише з третьої спроби 226 голосами. Після включення законопроекту до порядку денного депутати не підтримали його в першому читанні, давши за нього лише 207 голосів із 276, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначив, представляючи законопроект, депутат Руслан Князевич, який є представником президента у парламенті, законопроектом пропонується створити новий державний орган – Національне антикорупційне бюро України.

Національне бюро пропонується створити як державний правоохоронний орган, на який покладається попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених до його компетенції.

Завданням Національного бюро пропонується визначити протидію кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці.

Крім того, законопроектом пропонується визначити гарантії незалежності Національного бюро, зокрема, особливий порядок конкурсного відбору директора Національного бюро та вичерпний перелік підстав припинення повноважень директора Національного бюро, конкурсні засади відбору інших працівників Національного бюро, їх особливий правовий та соціальний захист, належні умови оплати праці.