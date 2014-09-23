Україну закликали розширити повноваження сільрад

Про це в ефірі «Телеканалу новин 24» заявив голова Аграрного союзу України, заступник лідера політичної партії «ЗАСТУП» Геннадій Новіков.

Він зазначив, що влада завжди ставилась до села за остаточним принципом: до сільських бюджетів надходило недостатньо коштів, громади була обмежені у повноваженнях.

«Зараз землями розпоряджаються в Києві, а сільським радам залишаються тільки проблеми. Принципова позиція партії «ЗАСТУП» - все, що відбувається на території сільської громади повинні вирішувати в першу чергу селяни», - заявив Геннадій Новіков.

Тому, за його словами, «ЗАСТУП» наполягає на значному розширенні повноважень селищних громад. Це дозволить селянам самим вирішувати, яку дорогу ремонтувати, в якому селі зводити дитсадок, де проводити водогін. Децентралізація - один із ключових принципів у комплексній програмі реформ «За рідну землю!», яку розробила політсила.

«Ми вважаємо, що на мапі України не повинно залишитися білих плям. Земля повинна розділятися між сільськими радами. Не повинно бути територій, які не відносяться до якоїсь сільської ради. Тільки тоді ми зможемо говорити про реальне місцеве самоврядування», - зауважив заступник лідера політичної партії «ЗАСТУП» Геннадій Новіков.

На думку політика, децентралізації влади допоможе громаді самій розпоряджатися своїми доходами, а не роками чекати на допомогу з області або Києва. Сьогодні єдиною політсилою, яка стала на захист селян, сільгоспвиробників і визначила власним пріоритетом розвиток села є політична партія «Всеукраїнське аграрне об’єднання «ЗАСТУП».