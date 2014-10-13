Полторак вважає вимоги строковиків Нацгвардії "абсолютно незаконними" (онлайн-відеотрансляція)

Про це він заявив у прямому ефірі відеотрансляції з місця подій, відповідаючи на питання журналіста.

"Вони (вимоги - ред.) є абсолютно незаконними", - сказав він. Також, на його думку, ті, хто прийшли під АП, піддалися на "провокації певних політичних сил" і "самі того не розуміючи, грають на руку Путіну".

Також, за словами Полторака, положення про терміни проходження військової служби чітко прописані в українських законах.

Читайте такожНацгвардійцям під АП запропонували піти в короткострокові відпусткиНагадаємо, під стінами Адміністрації президента триває мітинг строковиків Нацгвардії з вимогою демобілізації. За словами гвардійців, багато з них вже відслужили рік або півтора.

Раніше ЗМІ повідомляли, що бійці також вимагають грошових виплат та забезпечення теплим одягом, однак самі бійці спростували цю інформацію. За їхніми словами, демобілізація є єдиною вимогою.