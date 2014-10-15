У 101-му окрузі лідирує кандидат в депутати Грушевський - соціологи

У 101-му виборчому окрузі (Кіровоградська область) на позачергових виборах до Верховної Ради України лідирує кандидат у депутати Віталій Грушевський.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження Інституту досліджень регіонального розвитку України, повідомив керівник дослідницьких проектів Інституту досліджень регіонального розвитку України Віталій Мороз під час прес-конференції в УНІАН.

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Він зазначив, що його інститут в період з 27 вересня по 7 жовтня провів другий етап соціологічного дослідження серед жителів 101 виборчого округу. Перший етап відбувся 10-18 серпня.

Так, щодо парламентських виборів, то результати двох етапів опитування вказують на зменшення кількості людей, готових прийти на виборчі дільниці. Якщо у серпні абсолютна більшість (86%) демонструвала готовність прийти на виборчі дільниці, то у жовтні їх кількість зменшилася до 75,6%. «Хоча зазвичай ми очікуємо середньостатистичну явку у межах 65% по всій Україні», - сказав Мороз.

З приводу лідерів електоральних уподобань, за словами Мороза, «у нас були два основних кандидата, за яких віддають голоси», це Віталій Грушевський, народний депутат цього скликання, який був регіоналом, а зараз пішов в іншу фракцію, і Михайло Поплавський.

Згідно з результатами соцдослідження, лідером електоральних уподобань на мажоритарному виборчому окрузі є самовисуванець Грушевський. Якщо у серпні за нього готові були проголосувати 18% жителів округу, то у жовтні – 36,8%.

В той же час, відзначив Мороз, ще один кандидат по 101 округу – Поплавський – мав у серпні 2% підтримки виборців, а у жовтні – 16,4%. «Поплавський набирає зараз, він проводить активну виборчу кампанію і його рейтинг зріс більш як удвічі за останній період часу. Мабуть, це пов’язано з тим, що він зараз дає активно концерти по всій території», - сказав експерт.

«Поки що різниця між ними достатньо висока. При тому, що Грушевський на минулих виборах також набрав майже такий же відсоток голосів, що, скоріш за все, означає його попередню перемогу», - сказав Мороз і додав, що, згідно із соціологією останніх років, рейтинг цього кандидата завжди був стабільно високий, у межах 30%.

Як говориться у дослідженні, у 101 виборчому окрузі «вибір людей визначає не партійна приналежність кандидатів, а їх робота на цій території та допомога у вирішенні найбільш гострих проблем даної території».

Крім того, згідно з результатами дослідження, на окрузі майже порівну розподілилися голоси між тими, хто виступає за посилення ролі центральних органів влади і тими, хто вважає за краще провести децентралізацію: 55% - за посилення владної вертикалі, 45% - підтримують розвиток інститутів місцевого самоврядування.

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Що стосується зовнішньополітичного вектору розвитку країни, то виборці округу позитивно ставляться до вступу України до ЄС або бачать Україну як позаблокову, а також скоріше не бажають вступу України до НАТО. Так, 37% виступають за вступ до ЄС, тоді як 23% - проти, інші не визначилися. 31% - за позаблоковий статус, 25% - проти; 27% - за входження України в НАТО, а проти вступу – 33%.

Вибіркова сукупність опитування становить 2400 респондентів. Статистична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2%.