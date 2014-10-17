ЦВК передала бюлетені для закордонних дільниць
15:55, 17 жовтня 2014Політика
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Центральна виборча комісія (ЦВК) передала дільничним виборчим комісіям закордонних дільниць бюлетені для виборів депутатів для голосування у закордонному виборчому окрузі.
ЦВК передала бюлетені для голосування за кордоном / Фото УНІАН
Передача відбулася через представника Міністерства закордонних справ України.
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В цілому, для 112 закордонних виборчих дільниць було передано 467 тис. 364 бюлетеня.
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