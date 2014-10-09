У ЦВК сподіваються, що 14 жовтня ВР розгляне зміни до Закону про вибори народних депутатів



Як повідомляє УНІАН, про це в ефірі «5 каналу» заявив голова ЦВК Михайло Охендовський.

Він, зокрема, наголосив, що наразі закон про вибори народних депутатів є абсолютно неадаптований до тих реалій у яких доводиться готувати позачергові вибори народних депутатів України.

Саме тому, за словами голови ЦВК, комісія ще на початку виборчого процесу наполягала на необхідності внесення цілої низки змін до закону про вибори народних депутатів і нагадав, що у ВР був зареєстрований відповідний проект закону, але народні депутати відхилили його.

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Тому, за словами Охендовського, наразі лишається необхідність внесення до закону змін, які стосуватимуться в першу чергу питань погашення невикористаних виборчих бюлетенів, які у Донецькій та Луганській областях не дійдуть до виборців, питань безпеки виборчих дільниць у день голосування, безпеки транспортування виборчої документації.

Також, як зазначив голова комісії, не врегульоване й питання голосування військовослужбовців, які зараз виконують завдання у Донецькій та Луганській областях.

«На виборах президента ВР пішла нам на зустріч і достатньо швидко та оперативно реагувала на ті виклики, які виникали під час виборчого процесу. Зараз ми бачимо з боку ВР, абсолютне небажання поки що, на жаль, вносити будь-які зміни до закону про вибори народних депутатів. Але я думаю, що на відміну від тієї ситуації, яка була на початку вересня, зараз вже всім абсолютно зрозуміло, що позачергові вибори народних депутатів, обов’язково відбудуться 26 жовтня і ті політичні сили, які ще на початку вересня говорили про необхідність скасувати, відкласти вибори або про неможливість їх проведення, зараз висунули своїх кандидатів. Я думаю, що зараз всі народні депутати, зацікавлені у тому, щоб закон був максимально адаптований до існуючих реалій підготовки виборів і у тому, щоб він дозволив провести вільні, чесні, справедливі, прозорі та демократичні вибори в нашій державі", - сказав Охендовський.

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"Ми сподіваємось, що на пленарному засіданні 14 жовтня, яке відбудеться фактично за тиждень, ВР зможе все-таки розглянути відповідний проект, а ЦВК готова скоротити обсяг своїх пропозицій, оскільки певні процедури вже у нас за плечима і, можливо, не варто їх змінювати, але питання погашення виборчих бюлетенів, голосування військовослужбовців в зоні АТО, питання безпеки, безумовно, потребують унормування ВР. Далеко не у всіх випадках ЦВК у межах своєї компетенції, може вирішити такі питання… Нам, дійсно, потрібно врегулювання цілої низки питань на рівні закону», - наголосив він.