Рада ухвалила Закон про внутрішньо переміщених осіб

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 249 із 270 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Читайте такожЕкс-депутат Європарламенту: смерть біженців на Донбасі на совісті ПутінаПрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що даним законом передбачено виплата внутрішньо переміщеним особам по 884 грн. За його словами, загалом виплати мають отримати 420 тисяч осіб.

«Якщо рахувати, що виплати ідуть по всіх непрацездатних, то це сума в 355 млн на місяць, а виплати протягом 6 місяців - 2 млрд грн», - наголосив Яценюк.