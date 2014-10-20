Кандидат у нардепи заявляє про підробку бюлетенів і підкуп виборців в Умані

Кандидат у народні депутати на мажоритарному окрузі №200 у Черкаській області Антон Яценко заявляє про масштабну фальсифікацію бюлетенів і підкуп виборців його опонентом кандидатом Віталієм Чудновським.

Яценко направив листа з проханням відреагувати на ситуацію президентові України Петру Порошенку. «У Монастирищенському районі Черкаської області виборцям пропонують 500 гривень за підтримку кандидата у народні депутати Чудновського В.О. та обіцяють, що в разі перемоги кандидатури Чудновського, нададуть додаткову премію», - пише в листі президенту Яценко.

Читайте такожТурчинов підписав закон про кримінальну відповідальність за підкуп виборців

Він також повідомляє, що за його інформацією, на виборчий округ №200 доставили близько 20 тисяч фальшивих бюлетенів, а в день виборів на окрузі планується влаштувати провокації, щоб зірвати виборчий процес. Вже нібито завезли на територію округу 200 осіб.

Крім того, Яценко додає, що голова Уманської райдержадміністрації погрожував своїм підлеглим не голосувати за його кандидатуру.