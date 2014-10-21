Савченко призначили ще одну психіатричну експертизу

09:23, 21 жовтня 2014
Політика
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Слідство призначило проведення ще однієї експертизи у справі викраденої української льотчиці Надії Савченко, незаконно утримуваної в Росії.

УНИАН

Про це з посиланням на її адвоката Миколи Полозова повідомляє Російське агентство правової та судової інформації (РАПСІ).

"У вівторок слідчий викликав захист для ознайомлення з постановою про призначення експертизи", - заявив Полозов.

Адвокат також додав, що під час зустрічі зі слідчим, ймовірно, його повідомлять про дату розгляду клопотання щодо продовження їй терміну арешту.

Читайте такожСуд у справі Савченко збереться одразу ж після виборів до Ради"Питання тільки в тому, буде вона доставлена на засідання з інституту імені Сербського чи ні. Кримінально-процесуальний кодекс дозволяє розглянути клопотання заочно, якщо обвинувачений перебуває на стаціонарній психіатричній експертизі", - зазначив Полозов.

Як повідомляв УНІАН, Савченко була затримана бойовиками на Донбасі, а потім її переправили до Росії. Там її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів під Луганськом. З середини липня вона перебувала під арештом у воронезькому СІЗО. Потім Савченко перевели з Воронежа до Москви для проведення психіатричної експертизи.

27 серпня Совєтський районний суд Воронежа продовжив строк утримання під вартою Савченко до 30 жовтня. 13 жовтня суд у Москві мав розглянути скаргу Савченко на призначення їй стаціонарної психіатричної експертизи. Проте того дня Савченко замість суду була доставлена в Інститут імені Сербського для проходження психіатричної експертизи, незважаючи на скаргу захисту. Через відсутність Савченко засідання Басманного суду Москви було відкладене на 11 листопада. 

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