Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч проти 3 лютого.

Телеканали «NewsOne», «112 Україна» і «ZIK», на яких накладені санкції згідно з рішенням РНБО, продовжать мовлення на платформі YouTube.

Про це повідомляється на сайті 112.ua.

Читайте такожЗасідання не було, Зеленський позицію не висловлював: ЗМІ розповіли, як РНБО вводила санкції проти Козака«2 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про застосування санкцій проти телеканалів "112 Україна", "NewsOne" і "ZIK". Згідно з указом, який набирав чинності з моменту підписання, до телеканалів застосовано санкції протягом п'яти років. Це передбачає блокування мовлення всіх трьох телеканалів. Після блокування мовлення телеканалів ефіри можна дивитися на YouTube», - йдеться в повідомленні.

Санкції проти Козака та його телеканалів: що відомо

2 лютого президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій щодо народного депутата від партії «Опозиційна платформа – За життя» Тараса Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів «112 Україна», «ZIK» і «NewsOne».

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч проти 3 лютого.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель заявила, що телеканали «NewsOne», «ZIK» і «112 Україна» фінансувалися з боку Російської Федерації, а їх блокування «не має нічого спільного з наступом на свободу слова».

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Переклад: Костянтин Гончаров