Рішенням суду також передбачено конфіскацію майна колишнього топ-менеджера компанії Петра Кононенка.

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції про застосування санкції у вигляді стягнення у дохід держави активів екс-президента "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаєва та колишнього топ-менеджера компанії Петра Кононенка.

Повідомлення про це розміщено на Facebook-сторінці ВАКС. "У четвер, 18 квітня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до колишнього президента АТ "Мотор Січ" і директора представництва товариства в м. Москва, російського підприємця та застосувала до них санкцію, передбачену пунктом 1-1 ч.1 ст. 4 закону "Про санкції", - йдетьсяовиться у повідомленні.

Зазначається, що ВАКС стягнув у дохід держави активи підсанкційних осіб: нерухоме майно, кошти, розміщені на банківських рахунках, частки у статутному капіталі низки господарських товариств, цінні папери, майнові права на торговельні марки і промислові зразки та вогнепальну зброю.

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Також повідомляється, що апеляційна скарга на це рішення може бути подана до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду упродовж п’яти днів з дня проголошення рішення суду.

Про справу

Екс-нардепа В'ячеслава Богуслаєва правоохоронці затримали у жовтні 2022 року в Запоріжжі. На той момент він був президентом компанії "Мотор Січ".

Тоді Служба безпеки України оприлюднила аудіозаписи його телефонних розмов, які підтверджують співпрацю з росіянами. Підприємство Богуслаєва вже після початку повномасштабного вторгнення постачало росіянам двигуни та інші запчастини до ударних вертольотів.

У жовтні минулого року СБУ повідомила про завершення розслідування і передачу до суду обвинувального акту щодо екс-президента АТ "Мотор Січ" і директора Департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства, які підозрюються в роботі на агресора.

В СБУ зазначали, що у межах кримінального провадження накладено арешт на все майно обвинувачених - кошти, нерухомість, корпоративні права обох посадовців, а також їхнє майно, яке вони здобули злочинним шляхом і оформили на своїх родичів за кордоном, на загальну суму понад 12 млрд у гривневому еквіваленті.

22 січня Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позовну заяву про застосування санкції, передбаченої п. 11 ч. 1 ст. 4 закону "Про санкції", до Богуслаєва Вячеслава та Кононенка Петра.

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