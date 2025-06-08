Президент заявив, що Україна не хоче продовження війни, але буде боротися за себе.

Україна підійшла дуже близько до моменту, коли можна змусити Росію закінчити війну або хоча б зупинити її. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу ABC News.

"Ми підійшли дуже близько до моменту, коли можна змусити Росію закінчити війну, принаймні зупинити її. Ми це відчуваємо. Наша операція "Павутина" всередині у них… Хоч вони і бісяться, проте все розуміють. Вони розуміють, що якщо будуть такі кейси з 20 тисячами ракет, то ми будемо розраховувати на свої сили. А що таке наші сили? Не давати можливості вбивати нас, не давати можливості бомбардувати нас. Тобто ми будемо тоді розвивати цей напрямок", - сказав український лідер.

За його словами, Україна не хоче продовження війни, але "якщо вихід тільки такий", буде боротися за себе. Для того ж, щоб закінчити війну, каже президент, "потрібна сильна допомога від США", зокрема тиск Сполучених Штатів і Європи на російського диктатора Володимира Путіна.

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"Він не хоче закінчення війни, але він може закінчити війну через тиск партнерів. На мій погляд, це дає шанс. І це точно не песимістично звучить. Я говорю про реальність", - зазначив Зеленський.

На думку глави держави, президент США Дональд Трамп мусить запровадити санкції проти РФ, адже "Сполучені Штати Америки – лідер цивілізованого світу".

Коментуючи заяву очільника Білого дому про те, що США можуть ввести санкції і проти України, Зеленський зазначив, що Україна, на відміну від Росії, підтримує пропозиції адміністрації США про припинення вогню, про закінчення війни, про "зустрічі в будь-яких форматах".

"Тут не треба шукати баланс між нами і рускіми. Рускі цього не хочуть. Тут все одно, хто хоче санкції накласти на рускіх, – вони не будуть працювати. Тут Америка повинна накласти санкції", - додав президент.

Інші заяви Зеленського

Як повідомляв раніше УНІАН, президент України повідомив, що Україна розраховувала отримати від США 20 тисяч ракет для боротьби з ударними дронами типу "Шахед". Рішення про передачу цих ракет ухвалювалося за часів президента Джо Байдена, але за президентства Трампа ці ракети були відправлені на Близький Схід.

Також нещодавно Зеленський відкинув порівняння Трампа про те, що Україна та Росія "поводять себе як діти". "Ми не діти з Путіним на дитячому майданчику в парку. Він убивця, який прийшов до цього парку, щоб убивати дітей", - зазначив він. На думку президента України, ця заява Трампа свідчить про те, що очільник Білого дому не розуміє масштабів трагедії, яку переживає український народ.

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