'Ми не діти з Путіним': Зеленський різко відповів Трампу на заяву про війну

Президент нагадав, що Росія вбиває мирне населення, зокрема дітей. Серед російських жертв офійно понад 600 дітей.

Президент Володимир Зеленський відкинув порівняння Дональда Трампа про те, Україна та Росія "поводять себе як діти".

"Ми не діти з Путіним на дитячому майданчику в парку. Він убивця, який прийшов до цього парку, щоб убивати дітей", — зазначив український лідер в інтерв'ю для ABC News, коментуючи заяву Трампа.

Зеленський додав, що ця заява Трампа свідчить про те, що очільник Білого дому не розуміє масштабів трагедії, що переживає український народ. Зеленський описав "безмежний" біль українського батька, який втратив дружину та трьох дітей внаслідок ракетного удару.

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"Він просто сказав: "Щоранку, коли я прокидаюся, я шукаю свою родину – я шукаю всюди в квартирі… Мені досі здається, що це був кошмар… поганий сон", – поділився Зеленський.

Трамп "не міг повністю відчути та зрозуміти цей біль", зазначив президент. Він нагадав, що 631 українська дитина загинула у війні.

"І справа не в президенті Трампі, а в будь-якій людині, яка не перебуває тут, у країні, за тисячі миль кілометрів, – вони не можуть повністю відчути та зрозуміти цей біль", – сказав він.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом порівняв війну Росії проти України з бійкою між "двома маленькими дітьми" в парку.

"Іноді, коли ви бачите в парку двох маленьких дітей, які б'ються і ненавидять один одного, ви намагаєтеся їх розтягнути, вони не хочуть... іноді краще дати їм трохи побитися, а потім уже розтягнути", - заявив президент США.

У відповідь на це в Кремлі заявили, що ця війна для Росії є "екзистенціальною". Про це сказав прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков, назвавши війну "питанням майбутнього" РФ.

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