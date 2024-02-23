На Марсовому полі Личаківського кладовища президент України та прем'єр Данії вшанували полеглих українських воїнів.

Прем'єр-міністр Королівства Данія Метте Фредеріксен прибула з візитом до Львова. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в Telegram.

Зокрема, у Львові на Марсовому полі Личаківського кладовища Зеленський разом із Фредеріксен вшанували пам’ять захисників, полеглих під час українсько-російської війни, та поклали квіти до могил українських воїнів.

"Ми ніколи не забудемо героїв, які захищали нашу незалежність, свободу та майбутнє. Вічна слава всім, хто віддав своє життя за Україну!" - наголосив президент.

Зеленський і Фредеріксен також ушанували пам’ять невідомого воїна Збройних Сил України, який загинув у 2022 році та був похований у Львові.

На сайті президента Укарїни сказано, що Личаківське військове кладовище є територією військових поховань у Львові. На Марсовому полі кладовища з квітня 2022 року ховають військовослужбовців, які загинули під час російсько-української війни.

Допомога Україні від Данії: останні новини

Як повідомляв УНІАН, на базі Скрюдструп в Данії відбуваються навчання українських пілотів та техніків на багатоцільових винищувачах F-16. Отримати перші шість винищувачів Україна може не раніше другого кварталу цього року.

Нещодавно стало відомо, що Данія ухвалила рішення передати українській армії всю свою артиллерію.

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