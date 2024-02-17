За словами Метте Фредеріксен, світ робить недостатньо для того, щоб Україна могла вигнати агресора зі своїх територій.

Україна не може виграти війну без озброєнь, світ має прискоритись і збільшити підтримку Києва. Про це під час Мюнхенської конференції з безпеки сказала прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, інформує РБК-Україна.

За її словами, світ робить недостатньо для того, щоб Україна могла вигнати агресора зі своїх територій.

"Чи робимо ми достатньо? Відповідь - ні. Коли ми говоримо, що "в Європі вже два роки триває війна" - це речення, якого ми не повинні були б говорити. Ми мали б підтримувати вас набагато більше, тому що Україна не може виграти війну без озброєнь. Просто слів недостатньо", - сказала глава уряду Данії.

Вона підкреслила, що необхідно зрозуміти, що Росія не шукає миру і продовжує трансформувати себе в економіку воєнного часу.

"Тому нам треба прискоритися. Незалежно від того, що трапиться в США, Європа має бути готова захистити себе. А щоб захистити себе, ми повинні захистити Україну, тому що Україна - це Європа. Нам більше не потрібні слова, нам потрібні рішення", - наголосила Фредеріксен.

Мюнхенська конференція з питань безпеки-2024

Віце-президент Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс під час Мюнхенської конференції з питань безпеки дала свій прогноз щодо голосування за пакет додаткової допомоги Україні.

За її словами, є консенсус в обох партіях, який визнає "брутальність московської агресії, і що повинна бути відповідь, яка полягає в тому, щоб залишатися разом зі своїми друзями, і продовжувати боротьбу з цією агресією".

У свою чергу президент України Володимир Зеленський зізнався США, наскільки важлива для ЗСУ підтримка.

Він зазначив, що Україна та всі наші воїни "потребують та дуже очікують відповідного позитивного голосування щодо пакету підтримки".

Вас також можуть зацікавити новини: