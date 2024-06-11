Він запевняє, що не допомагав їй у купівлі нерухомості.

Дівчина заступника генпрокурора України Дмитра Вербицького у цьому році обзавелась елітним майном на суму щонайменше 52 мільйони гривень.

Про це йдеться у розслідуванні "Схем". За даними журналістів, цього року Христина Ільницька придбала у елітному котеджному містечку "Коник" будинок вартістю 1,2 мільйони доларів та автомобіль Porsche Macan T вартістю 100 тисяч доларів, а також, ймовірно, стала власницею салону краси Leo Beauty Club. Офіційно вона звітувала, що за останнє десятиліття її дохід склав трохи більше за 360 тисяч гривень.

Розслідувачі знайшли в її соціальних мережах фотографії з Вербицьким та його сином, також вони із заступником генпрокурора портапили на камери спостереження у Porsche. Крім того, вони мешкають в одному котеджному містечку.

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Вербицький сказав журналістам, що їхні стосунки не носять сімейний характер і він не допомагав жінці купувати нерухомість. Сама Ільницька також каже, що наразі їхні стосунки не носять сімейний характер. За словами жінки, колись вона мала "яхтовий бізнес" з колишнім хлопцем, і отримала від нього у спадок чимало активів. Вдова цього чоловіка сказала журналістам, що він скасував заповіт на Ільницьку ще до смерті.

Розслідувачі з'ясували, що жінка заплатила за новий будинок близько 2 мільйонів гривень, з яких 200 тисяч - ціна землі. За їхніми даними, це у 24 рази менше ринкової вартості такого будинку.

Експерт з нерухомості Євгеній Полунов каже, що від вказання реальної ринкової вартості в договорі купівлі-продажу держава б отримала 3,5 мільйони гривень податків. Однак фактично мова йде про близько 160 тисяч гривень.

Що відомо про Вербицького:

Чоловік обіймає посаду заступника генерального прокурора України з вересня 2022 року. Раніше він працював в органах прокуратури Івано-Франківської, Одеської та Миколаївської областей.

"Схеми" писали, що він живе у будинку, який його племінник купив за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 мільйони гривень. За їхніми даними, ця ціна є заниженою у шість разів.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо компанії-забудовника котеджного містечка "Коник", процесуальне керівництво в ньому здійснює Офіс генпрокурора, де і працює Вербицький.

Журналісти зазначають, що активних дій по цьому провадженню не ведеться, а арешти на майно забудовника зняли.

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