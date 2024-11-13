Кошти спрямують, зокрема, на виплату зарплат педагогам.

Україна отримала 1,35 мільярда доларів гранту від США. Кошти спрямують на соціальні та гуманітарні видатки держбюджету.

"Направляємо ці кошти на пріоритетні гуманітарні та соціальні програми. Вдячні нашим американським партнерам за цю підтримку", - йдеться у повідомленні прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у Telegram.

У Міністерстві фінансів повідомили, що кошти спрямовуються на відшкодування пріоритетних соціальних та гуманітарних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення виплати заробітних плат педагогам. Ці кошти було перераховано до держбюджету України через проєкт Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

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"Пряма бюджетна підтримка від США з лютого 2022 року сягнула 28,2 млрд доларів США. Це – найбільша фінансова допомога Україні серед усіх країн світу", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

За даними Мінфіну, в поточному році бюджетна підтримка від США передбачена у розмірі 7,8 млрд доларів, із яких вже мобілізовано 5,2 млрд доларів.

Міжнародна допомога Україні - останні новини

9 листопада міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом підписали грантову угоду, яка передбачала залучення Україною траншу, що складається з 1,35 млрд доларів (гранту від США) та 10,8 млн євро (коштів з Цільового фонду багатьох донорів зі співфінансування Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення для України).

23 жовтня Рада Європейського Союзу остаточно затвердила пакет фінансової допомоги Україні у формі позики 35 млрд євро.

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