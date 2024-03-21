Також достроково припинено повноваження депутата- "УДАРівця" Іллі Кушніра, який не ходив на пленарні засідання.

Київрада проголосувала дострокове припинення депутатських повноважень екс-очільника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського після корупційного скандалу. Як передає кореспондент УНІАН, рішення підтримали сьогодні на засіданні 65 депутатів Київради з 77 присутніх у сесійні залі на пленарному засіданні.

Питання було винесено у зв’язку з заявою Брагінського, що надійшла у Київраду. За словами заступника Київського міського голови – секретаря Київради Володимира Бондаренка – Брагінський просить достроково припинити його повноваження "за власною заявою".

Також Київрада сьогодні проголосувала достркове припинення повноважень ще одного депутата з фракції "УДАР" – Іллі Кушніра.

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Так само питання винесено на голосування у зв’язку з заявою депутата. Рішення підтримали 67 з 75 присутніх в залі депутатів.

На початку засідання Київради мер столиці Віталій Кличко повідомив, що свої депутатські повноваження складають двоє депутатів фракції "УДАР" – Віктор Брагінський та Ілля Кушнір.

"Віктор Брагінський – після резонансного розслідування журналістів Bihus info. Далі оприлюдненими фактами займатимуться правоохоронні органи. Також складає мандат Ілля Кушнір, який надто рідко відвідував засідання Київради", – сказав Кличко.

Корупційний скандал і відставка Брагінського

15 березня голова Київського метрополітену Віктор Брагінський написав заяву про звільнення. Зробити це добровільно його закликав мер Кличко через скандал, у який потрапив чиновник.

Журналісти Bihus.info провели розслідування і викрили численні порушення в декларуванні майна Брагінського, який очолював метрополітен майже 10 років. Приміром, його мати-пенсіонерка, за даними розслідувачів, скуповує дорогі квартири, а формально колишня дружина - будує дачу в Козині. Тим часом сестра чиновника купила в нього землю, як стверджують журналісти, з космічною націнкою.

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