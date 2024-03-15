Раніше журналісти-розслідувачі викрили численні порушення у декларуванні майна Брагінського.

Очільник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський написав заяву на звільнення, повідомляє офіційний канал КМДА.

"Обов’язки начальника комунального підприємства тимчасово виконуватиме головний інженер Київського метрополітену Віктор Вигівський", – йдеться в заяві КМДА.

На ситуацію з журналістським розслідуванням та з київським метро загалом відреагував в ефірі телемарафону заступник голови комітету ВР з питань організації місцевої влади, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін.

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"Справа точно резонансна і я думаю, що правильно, що на це звернули увагу представники ЗМІ. Це є підставою для відповідних розслідувань. На мою думку, ми маємо фокусуватися на тому, щоб історія не завершилася форматом пошуку цапа відбивала. Це не просто очільник метрополітену… це людина, яка перебувала на посаді протягом десятиліття. Це той час, коли в Києві було відкрито 0 станцій метрополітену. А тепер ще й шість зачинено, коли метро зокрема має працювати не лише як логістика, а й як укриття. Я думаю, це все є предметом розслідування, зокрема й парламентської ТСК, яка питання київського метро буде розглядати як перший кейс вже наступного тижня", – сказав Безгін.

Крім того, посадовець відреагував на реакцію Кличка на розслідування. Нагадаємо, мер Києва написав, що ця інформація стала "неприємним відкриттям" для нього.

"Особисто в мене ця заява може викликати хіба що посмішку. А щодо киян, то мені здається, то в нас трохи плюють. Адже людина такий довгий термін перебуває на посаді. А голова КМДА удає, що він цього не помічає. Чи він не знав, що в Києві не відкрито жодної нової станції метро? Я не довіряю цій позиції і вважаю, що це спроба на цій низовій ланці очільника метрополітену закрити цей кейс і заявити про боротьбу з корупціонерами", – зазначив Безгін.

Скандал навколо Віктора Брагінського та київського метро: що треба знати

З 9 грудня рух поїздів між станціями столичного метрополітену "Либідською" та "Деміївською" повністю зупинено через тріщини й підтоплення тунелю, що могло призвести до обвалу.

За різними даними, для відновлення роботи частини синьої гілки, може знадобитися від 6 місяців до 5 років.

Напередодні журналісти-розслідувачі Bihus.info викрили численні порушення у декларуванні майна Брагінського. Зокрема, журналісти знайшли в деклараціях родичів директора Київського метрополітену кілька дорогих квартир та землю під Києвом.

Після появи інформації, мер Києва Віталій Кличко заявив, що Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обовʼязків директора столичного метро.

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