Київський метрополітен укладав контракти на сотні мільйонів з оточенням Брагінського, зокрема з близькими родичами.

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" укладало контракти на сотні мільйонів гривень із компаніями, які пов'язані з людьми з оточення колишнього директора столичного метро Віктора Брагінського. Про це йдеться у другій частині розслідування Bihus.Info.

Згідно з даними журналістів, Світлана Ільїна, яка є бухгалтером у сестри Брагінського, вигравала тендери на постачання спецодягу для комунальників на 17 млн грн.

Також у відповідних тендерах також брало участь ТОВ "99 продакшин", власником якого є давній бізнес-партнер Брагінського Кирило Кривець, а директором раніше була двоюрідна сестра Брагінського Ганна Феніна. Загалом ТОВ "99 продакшн" отримала 18 млн грн від постачання одягу працівникам "Київського метрополітену".

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Кривець на початку 2022 року опосередковано через "99 продакшн" став основним бенефіціаром ТОВ "Енергодарбудмеханізація", яке ще з 2017 року укладало прямі контракти з "Київським метрополітеном". У 2022 і 2023 роках компанія "Енергодарбудмеханізація" отримала нові контракти на понад 82 млн грн. Також партнер Брагінського також отримав понад 37 млн грн на ремонти на "червоній" гілці київського метро.

Компанія "Теплоенергоавтоматика", власницею якої є колишня балерина, педагог Київського національного академічного театру опери та балету ім. Т. Г. Шевченка Тетяна Білецька, отримала від КП "Київський метрополітен" 1,5 млрд грн. Вона доводиться тещею Кирилу Кривцю.

У відповідь на друге розслідування щодо Брагінського, мер Києва Віталій Кличко закликав редакцію Bihus.Info направити всі зібрані матеріали до правоохоронних органів.

Відставка Брагінського - деталі

15 березня голова Київського метрополітену Віктор Брагінський написав заяву про звільнення. Зробити це добровільно його раніше закликав мер Віталій Кличко - через скандал, у який потрапив чиновник. Журналісти Bihus.info провели розслідування і викрили численні порушення в декларуванні майна Брагінського, який очолював метрополітен майже 10 років. Приміром, його мати-пенсіонерка, за даними розслідувачів, скуповує дорогі квартири, а формально колишня дружина - будує дачу в Козині. Тим часом сестра чиновника - купила в нього землю, як стверджують журналісти, з космічною націнкою.

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