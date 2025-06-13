Бойові дії між Ізраїлем та Іраном можуть негативно вплинути на глобальну фінансову стабільність, особливо на нафтові ринки, вважають дипломати.

У Міністерстві закордонних справ України висловили стурбованість через загострення ситуації на Близькому Сході. Як ідеться у заяві МЗС, "в Україні з тривогою стежать за розвитком подій на Близькому Сході у зв’язку з нанесенням Ізраїлем цієї ночі ударів по об’єктах на території Ірану".

"Усвідомлюючи ризики подальшої дестабілізації всього регіону, констатуємо, що продовження бойових дій може мати негативні наслідки для міжнародної безпеки та глобальної фінансової стабільності, особливо на нафтових ринках", - констатували у відомстві.

Як наголосили українські дипломати, важливо уникнути подальшої дестабілізації регіону, запобігти цивільним жертвам.

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"Принагідно нагадуємо, що іранський режим підтримує Росію в її незаконній загарбницькій війні проти України та надає Москві зброю для вбивства українців. Іран є джерелом багатьох проблем на Близькому Сході та за його межами", - сказано у заяві.

Також висловлюється переконання, що відновлення миру та стабільності на Близькому Сході відповідатиме інтересам не лише регіону, але й усієї міжнародної спільноти. Бо безпека в Європі та на Близькому Сході є безпосередньо пов'язаними.

"У цьому контексті закликаємо міжнародну спільноту до спільних та рішучих дій задля подолання сучасних безпекових загроз та скоординованого стримування групи агресивних режимів - Росії, Ірану та Північної Кореї", - додали в МЗС.

Українцям радять утриматися з поїздками на Близький Схід

Як повідомляв УНІАН, МЗС рекомендує громадянам України не їхати до шести країн після атаки Ізраїлю на Іран. Зокрема, у відомстві радять українцям утриматися від поїздок до Держави Ізраїль, Ісламської Республіки Іран, Йорданського Хашимітського Королівства, Республіки Ірак, Ліванської Республіки та Сирійської Арабської Республіки до стабілізації ситуації.

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