Скандальний депутат від "Опозиційної партії - За життя" планує оскаржити рішення та наполягає на тому, що ці гроші він заробив законно.

13 серпня колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення про конфіскування доходів депутата Іллі Киви від жомової ями на користь держави. Сам політик таке рішення назвав "цирком". За словами Киви, він оскаржить конфіскацію та не буде віддавати державі 1,25 мільйона гривень.

Коментар щодо рішення суду Кива залишив у своїй спільноті в Telegram.

Так, у Telegram-каналі про справи НАБУ та САП, який веде журналіст Олег Новіков, з'явилася інформація про конфіскацію доходу за жомову яму в депутата від "Опозиційної партії - За життя" Іллі Киви. Мова йде про суму, яка перевищує 1 мільйон гривень.

"Прокурор САП подав позов про конфіскацію 1,25 млн грн доходу нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви, оскільки той жомовою ямою фактично не володів. До того ж, сама яма не придатна до використання, за що платила фірма з ознаками фіктивності як орендні платежі. Також було встановлено, що акт передачі-повернення майна в оренду Кива підписував, будучі за кордоном" - написав Новіков.

Читайте також"С*ка, у воєнний час армію обдирати": Гордон вилаяв Порошенка в прямому ефірі (відео)Сам Кива швидко відповів на рішення суду та назвав усе "цирком". Депутат не згоден з рішенням та планує його оскаржити.

"Для усіх збуджених: плював я на цей цирк! Схаменіться, дане рішення не набуло чинності та буде оскаржено. Ми впевнені у своїй правовій позиції! Та обов'язково досягнемо справедливості" - написав нардеп.

Жомова яма Іллі Киви - довідка УНІАН

У липні 2020-го журналістам стало відомо про бізнес Киви, який викликав сумніви. Згідно з деклараціями депутата, кожного року він заробляє по мільйону гривень за те, що здає в оренду жомову яму.

У ЗМІ з'явились здогадки про те, що Кива використовує історії про жомову яму задля відмивання грошей.

Журналіст Денис Бігус поїхав подивитися на прибуткову яму Киви та побачив там пустир з металобрухтом.

Восени 2020 року НАЗК взялося за декларацію Киви та вирішило перевірити жомову яму нардепа.

Раніше УНІАН також повідомляв, що стало відомо, хто викупив резиденцію Кернеса в Харкові.

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Автор: Поліна Кузенко