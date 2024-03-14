Генеральний секретар Альянсу закликає допомагати Україні ще більше, ніж раніше.

Не можна дозволити президенту Російської Федерації Володимиру Путіну здобути перемогу у війні проти України.

Про це генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг сказав на брифінгу у Брюсселі. "В українців не вичерпується мужність. У них закінчуються боєприпаси. Разом у нас є спроможності надати Україні те, чого вона потребує. Зараз ми повинні продемонструвати політичну волю для цього. Усі союзники повинні "копати глибше" і постачати швидко. Кожен день затримок має реальні наслідки на полі бою в Україні", - заявив Столтенберг.

За його словами, настав критичний момент. "Буде великою історичною помилкою дозволити Путіну перемоги. Ми не можемо дозволити авторитарним лідерам застосовувати силу. Це буде небезпечно для усіх нас", - підкреслив генеральний секретар Альянсу.

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За його словами, президент РФ Володимир Путін розпочав війну, аби спробувати закрити двері НАТО, але зазнав невдачі, бо Фінляндія і Швеція набули членства в Альянсі. Водночас, Україна стала ближчою до членства в НАТО, ніж раніше.

При цьому, генеральний секретар Альянсу наголосив, що Україна потребує ще більшої підтримки, аніж вона отримувала раніше.

Столтенберг сказав, що союзники Альянсу надають 99% з усієї військової підтримки, яку отримує Україна.

Він нагадав, що у 2023 році НАТО продовжувало надавати Україні безпрецедентні рівні підтримки, включно з артилерією і боєприпасами, танками і бронетранспортерами, патрульними човнами, системами протиповітряної оборони, гелікоптерами, дронами і радарами.

"Вперше, ряд союзників також відправили системи дальнього радіуса дії - британські ракети Storm Shadow і французькі Scalp. І союзники погодилися відправити літаки F16", - сказав Столтенберг.

Крім того, союзники спільно об'єдналися для створення Коаліцій спроможностей стосовно систем протиповітряної оборони, артилерії та дронів. Ще кілька союзників підписали з Україною двосторонні угоди про безпекову співпрацю.

"Безпрецедентна допомога від союзників НАТО допомогла Україні вижити як незалежній і суверенній державі, але Україна потребує навіть більше підтримки", - наголосив Столтенберг.

Війна в Україні: новини

На думку оглядачів видання Bild, Путін використовує кожну військову слабкість для нападу і досягнення цілей - знищення України і поневолення українського народу. Зокрема, до таких висновків вони дійшли після слів Путіна про те, що зараз безглуздо з боку Росії вести переговори лише через те, що в українців закінчуються патрони.

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